Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (218) Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Straßenbahn leicht verletzt
Nürnberg (ots)
Am Samstagmittag (07.03.2026) ereignete sich in der Nürnberger Innenstadt ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Eine 64-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen. Infolge des Unfalls kam es zu Beeinträchtigungen auf der Straßenbahnlinie 8.
Gegen 13:30 Uhr befuhr eine 64-jährige Deutsche mit ihrem VW Golf die Sulzbacher Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Bartholomäusstraße kam es im Zusammenhang mit einem Abbiegevorgang der Pkw-Fahrerin zu einem Zusammenstoß mit einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn.
Die 64-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der 59-jährige deutsche Fahrer der Straßenbahn sowie die Fahrgäste der Straßenbahn blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden.
Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg nahmen den Unfall vor Ort auf. Infolge des Unfalls kam es zu Beeinträchtigungen auf der Straßenbahnlinie 8.
Erstellt durch: Michael Sebald
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell