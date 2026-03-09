Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (219) Einbruch in Schule - Zeugenaufruf
Nürnberg (ots)
Am Sonntagabend (08.03.2026) brachen Unbekannte im Nürnberger Stadtteil St. Johannis in eine Schule ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.
Zwischen 19:00 Uhr und 20:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Schulgebäude in der Adam-Kraft-Straße. In den Innenräumen öffneten sie gewaltsam eine Bürotür und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter Gegenstände im niedrigen Wertbereich.
Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 zu melden.
