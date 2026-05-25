PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall im Begegnungsverkehr - drei Menschen schwer verletzt

Kempen (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 16:40 Uhr auf der Bundesstraße 9 in Kempen-Tönisberg im Bereich Vinnbrück zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen schwer verletzt wurden. Die bei einer 77-jährigen Frau aus Oberhausen zunächst angenommene Lebensgefahr konnte später in einem Krankenhaus wieder ausgeschlossen werden. Wie es zu dem Unfall kam: Die Beifahrerin und ihr ebenfalls 77-jähriger Mann fuhren mit ihrem Pkw auf der B 9 aus Richtung Autobahn 40, Abfahrt Kerken, in Richtung Vinnbrück. Nach derzeitigem Stand kam der Pkw aus noch unbekannten Gründen in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Die Fahrerin des anderen Pkw, eine 36-jährige Frau aus Kerken, und das Ehepaar aus Oberhausen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Unfallaufnahme-Team aus Kleve unterstützte die Viersener Einsatzkräfte bei der Unfallaufnahme. Die B 9 blieb bis etwa 22:00 Uhr gesperrt. /wg/bru (375)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 15:38

    POL-VIE: Hausfriedensbruch endet schwerverletzt im Krankenhaus

    Nettetal-Lobberich (ots) - Am Pfingstsonntag (24.05.2026) betrat ein 19-jähriger Viersener widerrechtlich ein verlassenes Firmengelände auf der Straße "Am Bengerhof" in 41334 Nettetal-Lobberich. Gegen 12:30 Uhr wollte er das Firmengelände wieder verlassen und musste hierfür einen höheren Zaun überwinden. Bei dem anschließenden Versuch verletzte er sich schwer am Unterarm durch die Metallspitzen des Zaunes und ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 21:00

    POL-VIE: Brüggen: Kind bei Unfall schwer, möglicherweise lebensgefährlich verletzt

    Brüggen (ots) - Am Pfingstsamstagnachmittag ist in Brüggen ein zweijähriges Kind bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Notarzt vor Ort konnte Lebensgefahr nicht ausschließen. Gegen 17.15 Uhr war der zweijährige Junge aus Brüggen vom Ausgang eines Spielplatzes aus auf den Lindenweg gelaufen und dort vom Auto einer 83-jährigen Brüggenerin erfasst worden. ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 14:16

    POL-VIE: Mit dem Rad durchs Pfingstwochenende

    Kreis Viersen (ots) - Haben Sie für das Wochenende eine Fahrradtour geplant? Haben Sie sich vielleicht ein neues Pedelec zugelegt und wollen nun das schöne Wetter ausnutzen? Bitte beachten Sie, dass sich Pedelecs anders verhalten als konventionelle Fahrräder. Sie haben ein höheres Gewicht und erreichen schneller eine höhere Geschwindigkeit. Das kann beim Bremsen oder beim Vorbeifahren an einem Hindernis zu Gefahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren