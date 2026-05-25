Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall im Begegnungsverkehr - drei Menschen schwer verletzt

Kempen (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 16:40 Uhr auf der Bundesstraße 9 in Kempen-Tönisberg im Bereich Vinnbrück zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen schwer verletzt wurden. Die bei einer 77-jährigen Frau aus Oberhausen zunächst angenommene Lebensgefahr konnte später in einem Krankenhaus wieder ausgeschlossen werden. Wie es zu dem Unfall kam: Die Beifahrerin und ihr ebenfalls 77-jähriger Mann fuhren mit ihrem Pkw auf der B 9 aus Richtung Autobahn 40, Abfahrt Kerken, in Richtung Vinnbrück. Nach derzeitigem Stand kam der Pkw aus noch unbekannten Gründen in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Die Fahrerin des anderen Pkw, eine 36-jährige Frau aus Kerken, und das Ehepaar aus Oberhausen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Unfallaufnahme-Team aus Kleve unterstützte die Viersener Einsatzkräfte bei der Unfallaufnahme. Die B 9 blieb bis etwa 22:00 Uhr gesperrt. /wg/bru (375)

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