Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Dach eines Kuhstalls in Brand

Schwalmtal-Amern (ots)

Am Sonntag um 14:20 Uhr, kam es zu einem Brand auf dem Dach eines Kuhstalls in der Straße "Krinsend" in Amern. Ein aufmerksamer Radfahrer hatte den Eigentümer auf das rauchende Dach aufmerksam gemacht, welcher sofort die Feuerwehr informierte und alle Tiere unverletzt aus dem Stall trieb. Laut ersten Ermittlungen befand sich unter einem Solarpanel ein Vogelnest, welches sich durch die Hitze selbst entzündete. Die Ermittlungen dauern an. /jk (377)

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