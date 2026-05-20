Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Diebin entkam mit Goldkette und Schwarzer VW angedotzt: Hinweise erbeten

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Diebin entkam mit Goldkette - Maintal

(cb) Eine Frau, etwa 30 bis 40 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,70 Metern groß, von kräftiger Statur und mit langen braunen, zum Zopf gebundenen Haaren - so wird eine Diebin beschrieben, die eine 85-jährige Seniorin um ihre goldene Halskette brachte. Die Seniorin brachte am Dienstag, gegen 18 Uhr, den Müll raus, als ein Wagen neben ihr hielt. Die Unbekannte fragte die Rentnerin nach dem Weg zur nächsten Apotheke. Als diese ihr den Weg beschrieben hatte, stieg die Täterin aus dem Fahrzeug aus und umarmte die rüstige Dame scheinbar zum Dank für ihre Hilfe. Vermutlich entwendete diese die Goldkette der Rentnerin im Wert von mehreren tausend Euro während der Umarmung. Im Anschluss bestieg sie das Auto, welches über die Thomas-Mann-Straße in unbekannte Richtung davonfuhr. Die Ermittler der Kripo in Hanau nehmen sachdienliche Hinweise auf die Täterin oder das Fahrzeug unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Schwarzer VW angedotzt: Hinweise erbeten - Gelnhausen

(cb) Einen Sachschaden von knapp 1.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter, als dieser am Samstag einen schwarzen Golf andotzte. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen VW am Samstag, gegen 18.40 Uhr, auf einem Parkplatz in der Freigerichter Straße (einstellige Hausnummern) in Höhe eines Getränkemarktes ab. Als er nur 15 Minuten später zu seinem Wagen zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein unbekannter Unfallverursacher die hinterer Beifahrertür beschädigt hatte. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Polizeistation Gelnhausen (06051 827-0).

Offenbach, 20.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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