Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Situation im Schwimmbad eskaliert - Mann leicht verletzt

Willich (ots)

Am Sonntag kam es in einem Freibad in Willich zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 32-Jähriger aus Krefeld hielt sich im Freibad auf, als er Zeuge eines Streits zwischen einem Jugendlichen und seiner Begleitung wurde. Laut eigenen Angaben wollte der Krefelder den Streit schlichten, woraufhin sich der Jugendliche ohne zu reagieren entfernte. Wenig später erschien eine Gruppe von 10 bis 15 Personen, die aggressiv auf den Krefelder zukamen. Der zuvor angesprochene Jugendliche war ebenfalls dabei. Der 32-Jährige lief davon, stürzte dabei jedoch. Anschließend wurde er von einer Person, welche zwischen 20-25 Jahre alt war, gegen den Kopf getreten. Alle Personen aus der Gruppe hatten dunkle Haare und waren zwischen 15 und 20 Jahre alt. Falls Sie Hinweise zu dieser Personengruppe haben, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 beim Kriminalkommissariat 5. /jk (378)

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