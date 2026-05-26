PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pfefferspray im Löhcenter - Fünf Personen verletzt

Viersen (ots)

Ein 28-jähriger Mann hat in einem Discounter im Löhcenter Pfefferspray versprüht, wodurch mehrere Menschen leicht verletzt wurden. Ein 40-Jähriger aus Viersen beleidigte und provozierte im Löhcenter in unterschiedlichen Läden mehrere Personen. Irgendwann griff er in einem Discounter zwei unbekannte Männer an. Ein 28-Jähriger, ebenfalls aus Viersen, bekam daraufhin von einer 22-jährigen Viersenerin ein Pfefferspray zugeworfen, welches er gegen den 40-Jährigen einsetzen wollte. Dabei wurden der 40-Jährige und mehrere Unbeteiligte verletzt. Unter den Verletzten waren ein 21-Jähriger aus Krefeld, eine 57-Jährige aus Viersen, eine 22-Jährige aus Viersen sowie ihr zweijähriges Kind. Das Löhcenter wurde geräumt. Die Feuerwehr veranlasste eine Messung der Luft, woraufhin die Läden wieder öffnen durften. Der Discounter musste bis zum nächsten Morgen geschlossen bleiben. Der 40-Jährige erhielt einen Platzverweis für das Löhcenter und die Innenstadt. Der 28-Jährige aus Viersen muss sich wegen des Einsatzes des Pfeffersprays verantworten. Die Ermittlungen dauern an. /jk (380)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 14:45

    POL-VIE: Jugendlicher wird leicht verletzt - Polizei sucht Hinweise

    Viersen (ots) - Am Samstagabend kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in Viersen. Vorausgegangen war wohl ein Disput zwischen einem 15-Jährigen aus Viersen und einer anderen Personengruppe mit circa 6 Personen nach einem Freibad-Besuch in Grefrath. Der Jugendliche wollte danach in einen Bus einsteigen, zwei Personen aus der Gruppe versuchten ihn jedoch daran zu hindern, jedoch gelang es ihnen nicht. Als er am ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 14:44

    POL-VIE: Situation im Schwimmbad eskaliert - Mann leicht verletzt

    Willich (ots) - Am Sonntag kam es in einem Freibad in Willich zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 32-Jähriger aus Krefeld hielt sich im Freibad auf, als er Zeuge eines Streits zwischen einem Jugendlichen und seiner Begleitung wurde. Laut eigenen Angaben wollte der Krefelder den Streit schlichten, woraufhin sich der Jugendliche ohne zu reagieren entfernte. Wenig später erschien eine Gruppe von 10 bis 15 ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 14:44

    POL-VIE: Dach eines Kuhstalls in Brand

    Schwalmtal-Amern (ots) - Am Sonntag um 14:20 Uhr, kam es zu einem Brand auf dem Dach eines Kuhstalls in der Straße "Krinsend" in Amern. Ein aufmerksamer Radfahrer hatte den Eigentümer auf das rauchende Dach aufmerksam gemacht, welcher sofort die Feuerwehr informierte und alle Tiere unverletzt aus dem Stall trieb. Laut ersten Ermittlungen befand sich unter einem Solarpanel ein Vogelnest, welches sich durch die Hitze ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren