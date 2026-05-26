Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pfefferspray im Löhcenter - Fünf Personen verletzt

Viersen (ots)

Ein 28-jähriger Mann hat in einem Discounter im Löhcenter Pfefferspray versprüht, wodurch mehrere Menschen leicht verletzt wurden. Ein 40-Jähriger aus Viersen beleidigte und provozierte im Löhcenter in unterschiedlichen Läden mehrere Personen. Irgendwann griff er in einem Discounter zwei unbekannte Männer an. Ein 28-Jähriger, ebenfalls aus Viersen, bekam daraufhin von einer 22-jährigen Viersenerin ein Pfefferspray zugeworfen, welches er gegen den 40-Jährigen einsetzen wollte. Dabei wurden der 40-Jährige und mehrere Unbeteiligte verletzt. Unter den Verletzten waren ein 21-Jähriger aus Krefeld, eine 57-Jährige aus Viersen, eine 22-Jährige aus Viersen sowie ihr zweijähriges Kind. Das Löhcenter wurde geräumt. Die Feuerwehr veranlasste eine Messung der Luft, woraufhin die Läden wieder öffnen durften. Der Discounter musste bis zum nächsten Morgen geschlossen bleiben. Der 40-Jährige erhielt einen Platzverweis für das Löhcenter und die Innenstadt. Der 28-Jährige aus Viersen muss sich wegen des Einsatzes des Pfeffersprays verantworten. Die Ermittlungen dauern an. /jk (380)

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