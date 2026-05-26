Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt - Pkw-Fahrer war betrunken

Viersen-Dülken (ots)

Am Sonntagabend kam es um 18:35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer 14-jährigen Mönchengladbacherin, die mit einem E-Scooter unterwegs war, und einem 63-jährigen Polen, der mit seinem Auto fuhr. Die Jugendliche war in der Rheindahlener Straße in Dülken unterwegs. An der Ampelkreuzung zur Bodelschwinghstraße wollte sie die Fußgängerampel bei Grün geradeaus befahren. Hier kam es zum Unfall mit dem 63-Jährigen, der aus Hausen kommend links in die Bodelschwinghstraße einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde die Jugendliche auf das Auto eines 48-Jährigen aus Schwalmtal geschleudert. Dieser stand an der roten Ampel in der Bodelschwinghstraße und kam ursprünglich aus der Waldnieler Straße. Die Jugendliche wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 63-Jährigen ergab einen Wert von 1,8 Promille. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. /jk (382)

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