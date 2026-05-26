Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sulingen - Zeugenaufruf, Bassum - Transporter angegangen, Dreye - Diebstahl eines E-Scooters

Diepholz (ots)

Sulingen - Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Garage

Bereits am Dienstag, den 19.05.2026, gegen 18:00 Uhr, wurde aus einer offenstehenden Garage im Tannenweg ein gelber Hochdruckreiniger mit Schlauch und Sprühlanze entwendet. Das Gerät wurde kurz vor dem Diebstahl durch den Eigentümer in der Garage abgestellt. Als der Eigentümer nach einigen Minuten in seine Garage zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Hochdruckreiniger entwendet wurde. Er begab sich an den Straßenrand seiner Hofeinfahrt. Dort sah er, dass zwei junge Männer, dunkel gekleidet, etwa 19 bis 20 Jahre alt, einen typisch gelben Kärcher-Hochdruckreiniger aus Richtung seines Hauses in Richtung der Straße Lärchenweg auf einem mitgeführten Fahrrad fußläufig abtransportierten. Die Polizei Sulingen (04271-9490) sucht nun mögliche Zeugen.

Bassum - Werkzeuge aus Transporter entwendet

Im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Montagabend, 20:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem Transporter diverses Werkzeug von noch unbekanntem Wert. Der Transporter war hierbei unverschlossen in der Syker Straße auf einer Grundstückseinfahrt abgestellt. Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen wurde ein weiterer Transporter in der Kornstraße gewaltsam geöffnet. Hier erbeuteten die Täter Werkzeuge und Messgeräte mit dazugehörigen Akkus. Der hierbei entstandene Schaden wird auf circa 7200EUR geschätzt.

Dreye - Diebstahl eines E-Scooters

Unbekannte Täter entwendeten am Sonntagabend, im Zeitraum von 17:00 bis 19:00 Uhr einen angeschlossenen E-Scooter der Marke Ninebot. Der E-Scooter im Wert von 799 Euro war mit einem Schloss an einem Fahrradständer der "Alten Weser" gesichert.

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