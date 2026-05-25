Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Tödlicher Verkehrsunfall mit drei beteiligten Motorradfahrern in Schwarme

Diepholz (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, ereignete sich in Schwarme ein tödlicher Verkehrsunfall.

Drei beteiligte Motorradfahrer im Alter von 58, 56 und 33 Jahren befuhren in genannter Reihenfolge die Bremer Straße (L331) in Fahrtrichtung Bremen.

In Höhe der Raiffeisentankstelle, kurz nach der Ortsausfahrt, bremste der vorausfahrende 58-jährige zunächst verkehrsbedingt.

Der in der Mitte fahrende 56-Jährige konnte ein ungebremstes Auffahren nicht verhindern. Beide Motorradfahrer stürzten.

Der dritte Beteiligte (33 Jahre) fuhr darauffolgend zumindest über das Motorrad, des zuvor in der Mitte fahrenden 56-jährigen Fahrers.

Der 56-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 58-Jährige und der 33-Jährige wurden leicht verletzt.

Die Bremer Straße blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

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