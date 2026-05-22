Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Seckenhausen - Diebstahl aus Container, Erichshof - 82-Jähriger alkoholisiert mit Pkw unterwegs, Bassum - zwei Personen bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Diepholz (ots)

Seckenhausen - Diebstahl von Elektrogeräten

Im Zeitraum von Mittwochabend, 18:00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 07:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in einen Container ein, welcher sich an der Hauptstraße in Seckenhausen befand. Aus dem Container entwendeten die Täter Elektrogeräte. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Stuhr unter 0421-4270790 entgegen.

Erichshof - Radfahrerin durch alkoholisierten Pkw-Fahrer verletzt

Ein 82-jähriger Pkw-Fahrer übersah am Donnerstag, gegen 06:35 Uhr, beim links abbiegen von der Syker Straße in die Herrenweide eine 43-jährige Radfahrerin und flüchtete zunächst mit seinem Pkw. Wie sich später in der Kontrolle herausstellte stand der 82-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Einen Führerschein besitzt der Mann nun nicht mehr. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Gelernt hatte der Mann aus seinem Fehler jedoch nicht. So fiel er am Abend den Beamten in der Straße Bruchdamm auf. Auch hier war der Mann mit 1,74 Promille im Pkw unterwegs.

Bassum - Zusammenstoß zwischen zwei Pkw

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer kam am Donnerstagmittag, gegen 11:30 Uhr, aus der Alten Poststraße und beabsichtigte geradeaus in den Bramstedter Kirchweg zu fahren. Hierbei übersah er die von rechts kommende, bevorrechtigte Pkw-Fahrerin. Es kam zur Kollision mit Sachschaden an beiden Pkw, wobei der Pkw der Fahrerin unfallbedingt nicht mehr fahrbereit war. Die Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 8000 Euro.

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