Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung PI Diepholz vom 20.05.2026

Diepholz (ots)

Weyhe - Fahrraddiebstahl

Zwischen dem 15.05.2026, 11 Uhr, und dem 16.05.2026, 18:00 Uhr, öffnete unbekannte Täterschaft gewaltsam das Fahrradschloss eines am Bahnhof Kirchweyhe abgeschlossenen Fahrrades und entwendete das Rad. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe unter der Tel.Nr. 0421 8066 zu melden.

Syke - Diebstahl eines E-Bikes

Unbekannte Täterschaft entwendete am 19.05.2026, zwischen 08:00 Uhr und 13:05 Uhr, ein gegen Wegnahme gesichertes E-Bike am Fahrradstand des Gymnasium Syke. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Syke unter der Tel.Nr. 04242 9690 entgegen.

Sulingen - Sachbeschädigung an Reifen zweier PKW

Am 18.05.2026, zwischen 07:45 Uhr und 14:15 Uhr, beschädigte unbekannte Täterschaft insg. drei Reifen von zwei auf dem Parkplatz der Kita Kunterbunt im Astrid-Lindgren-Weg geparkten PKW. Das Tatmittel ist bislang unbekannt. Wer Hinweise zum Tathergang oder Täter machen kann wird gebeten sich bei der Polizei Sulingen unter der Tel.Nr. 04271 9490 zu melden.

Lemförde - Unfall zwischen PKW und Pedelec

Am 19.05.2026, gegen 09:45 Uhr, befuhr ein 49-jähriger PKW-Fahrer von der Hauptstraße in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah der die bereits im Kreisverkehr fahrende 31-jährige Pedelec-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß und die Pedelec-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Bassum - Unfall bei Überholvorgang

Am 19.05.2026, gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Krad die B51 in Fahrtrichtung Bremen. Er beabsichtigte die vor ihm fahrenden drei PKW und einen LKW zu überholen. Dabei übersah er jedoch, dass der voranfahrende LKW links in die Straße Fesenfeld abbiegen wollte und dies auch durch seinen Blinker kenntlich machte. Sowohl der Kradfahrer, als auch der 42-jährige LKW-Fahrer versuchten vergeblich eine Kollision zu verhindern. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 59-Jährige aus Schwaförden und verletzte sich leicht. Am Krad entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Der LKW blieb unbeschädigt.

Lemförde - Unfall zwischen Fahrrad und Pedelec

Am Dienstag, gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 10-Jähriger mit seinem Fahrrad einen unbenannten Radweg in Fahrtrichtung Kochstraße. Gleichzeitig befuhr eine 66-Jährige mit ihrem Pedelec die Kochstraße in Richtung Schwatte Damm. Das Kind übersah die Pedelec-Fahrerin und fuhr auf der Kochstraße in Höhe der Hausnummer 19 ungebremst in sie hinein. Die 66-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 50 Euro.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am 19.05.2026, gegen 17:55 Uhr, touchierte auf dem E-Center-Parkplatz ein unbekannter PKW-Fahrer den vorbeifahrenden PKW eines 57-Jährigen aus Sulingen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW des 57-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei Sulingen unter der Tel.Nr. 04271 9490 zu melden.

Diepholz - Unfall mit leichtverletzter Person

Am 19.05.2026, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 72-Jähriger mit seinem PKW die Straße Willenberg und beabsichtigte links auf den Parkplatz des VIVA Fitness zu fahren. Hierbei verpasste er die Einfahrt, woraufhin er die Straße rückwärts befuhr. Dabei übersah er den hinter ihm fahrenden 27-Jährigen, welcher mit seinem PKW ebenfalls auf den Parkplatz des Fitnessstudios abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß wurde der 27-jähirge Audi-Fahrer leicht verletzt. An den beiden PKW entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

Schwarme - Alleinbeteiligter Fahrradunfall mit möglicher Alkoholbeeinflussung

Am 19.05.2026, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Pedelec die Hoyaer Straße in Richtung Martfeld. Kurz nach der Einmündung zur Bruchhausener Straße beabsichtigte er von der Fahrbahn auf den Gehweg zu fahren. Dabei stürzte er und verletzte sich schwer. Da bei dem 61-Jährigen aus Schwarme Alkoholgeruch aus seinem Atem wahrgenommen wurde, ein Atemalkoholtest auf Grund seiner Verletzungen jedoch nicht möglich war, wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Pedelec-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verdacht der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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