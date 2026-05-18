Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung vom 18.05.2026

Diepholz (ots)

Diepholz - versuchter Raub

Am 17.05.2026, gegen 13:40 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter unter Vorhalt eines Messers Geld aus einem Kiosk in der Steinstraße zu erbeuten. Da der Kioskinhaber der Aufforderung nach Geld jedoch nicht nachkam, floh der Täter ohne Diebesgut.

Die tatverdächtige Person wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 190cm groß - dunkle Hose - dunkler Mantel, ca. knielang - weiße Maske - dunkle Schuhe - dunkle kurze Haare

Die Polizei Diepholz bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Täter machen können, sich unter der Tel.Nr. 05441 9710 zu melden.

Marl - Kupferrohrdiebstahl

In der Zeit zwischen dem 16.05.2026, 22:30 Uhr, und dem 17.05.2026, 04:30 Uhr, kam es durch eine bislang unbekannte Täterschaft in der Osnabrücker Straße an der Bushaltestelle Dufner, Ecke Am Heerweg, zu einem Kupferrohrdiebstahl.

Die Polizei Diepholz bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Täterschaft oder zum Tathergang machen können, sich unter der Tel.Nr. 05441 9710 zu melden.

Wagenfeld - Brand eines Stalls

Am Sonntag, den 17.05.2026, gegen 14:30 Uhr, geriet ein Stall aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der Stall wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wurde auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Wagenfeld - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, gegen 00:50 Uhr, befuhr eine 22-Jährige mit ihrem PKW die Oppenweher Straße in Wagenfeld. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die PKW-Führerin unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme entnommen.

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