Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung PI Diepholz vom 15.05.2026

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - 19-Jähriger schwer verletzt Am Donnerstag, gegen 21:40 Uhr, wurde am Bahnhof in Bruchhausen-Vilsen ein 19-jähriger Martfelder von einem 20-Jährigen aus Bruchhausen-Vilsen niedergeschlagen. Der 20-Jährige schlug seinem Kontrahenten dabei mit der Faust und einem bislang unbekannten Gegenstand ins Gesicht und bedrohte ihn mit dem Tod. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Diepholz unter der Tel.-Nr. 05441 9710 in Verbindung zu setzen.

Sulingen - Einbruch in eine Gartenhütte

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Nacht von vom 13.05.2026 auf den 14.05.2026 gewaltsam Zugang zu einer Gartenhütte in der Straße Im Querlande in Sulingen. Es wurden Getränke, Werkzeug und eine Musikbox im Gesamtwert von 650 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen unter der Tel.-Nr. 04271 9490 entgegen.

Rheden - Sachbeschädigung an Kfz

Im Zeitraum vom 13.05.2026, 22:30 Uhr, bis zum 14.05.2026, 18:30 Uhr, zerstach eine bislang unbekannte Täterschaft den hinteren rechten PKW-Reifen des Geschädigten. Die Sachbeschädigung ereignete sich in der Schützenstraße in Rheden. Die Polizei Diepholz bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 05441 9710.

Siedenburg - Fahren unter Drogeneinfluss Am Donnerstag, gegen 03:55 Uhr, befuhr ein 37-Jähriger mit einem nicht zugelassenen PKW den Mellinghäuser Kirchweg in Siedenburg. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der PKW-Führer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme entnommen. Zudem wurde der PKW aufgrund nicht geklärter Eigentumsverhältnisse sichergestellt.

Asendorf - Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW Ein 62-jähriger PKW-Fahrer befuhr am 14.05.2026, gegen 14:55 Uhr, die Hohenmoorer Straße und beabsichtigte in die Essener Straße einzufahren. Dabei übersah er den von rechts kommenden und bevorrechtigten PKW des ebenfalls 62-jährigen aus Asendorf. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß der beiden PKW leicht verletzt. Die Fahrzeugschäden betragen ca. 7.000EUR.

Diepholz - Alleinbeteiligter Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Pedelec Am 15.05.2026, gegen 02:50 Uhr, befuhr ein 45-jähriger aus Diepholz mit seinem Pedelec den Radweg der Ossenbecker Straße in Fahrtrichtung Diepholz. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam dieser zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Bei dem Pedelec-Führer konnte ein Atemalkoholwert von 1,53 Promille festgestellt werden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme entnommen. Am Pedelec entstand durch den Unfall kein Schaden.

Diepholz - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fahrradfahrer Am 15.05.2026, gegen 02:53 Uhr, befuhr ein 17-jähriger aus Diepholz mit seinem Fahrrad den Radweg der Ossenbecker Straße in Fahrtrichtung Aschen. Hierbei übersah er das am Boden liegende Pedelec eines 45-jährigen aus Aschen, welcher zuvor alleinbeteiligt gestürzt war. Der 17-Jährige stürzt ebenfalls und verletzt sich dabei leicht. Er wurde zur Versorgung ins Krankenhaus Diepholz verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

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