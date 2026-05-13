Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz, räuberischer Diebstahl - Asendorf bei Bruchhausen-Vilsen, Diebstahl - Syke, Einbruchdiebstahl aus Pkw - Diepholz, Verkehrsunfall - Stuhr, Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Diepholz (ots)

Diepholz, räuberischer Diebstahl

Zwei Männer entwendeten am 12.05.2026, gegen 15:10 Uhr Tabakwaren aus einem Discounter in der Mollerstraße in Diepholz und flohen zu Fuß aus dem Geschäft. Einer der tatverdächtigen Männer konnte zunächst durch zwei Mitarbeiterinnen im Eingangsbereich des Geschäfts festgehalten werden. Dieser sprach Beleidigungen in Richtung der Mitarbeiterinnen aus, riss sich im Anschluss daran gewaltsam los und flüchtete ebenfalls. Eine 38-jährige Mitarbeiterin verletzte sich dabei leicht. Die alarmierten Polizeibeamten konnten einen der beiden Tatverdächtigen, einen 34-Jährigen, im Nahbereich stellen. Der andere Tatverdächtige konnte nicht mehr festgestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 34-Jährige entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem zweiten Tatverdächtigen und zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Diepholz unter der Tel.-Nr. 05441 9710 in Verbindung zu setzen.

Asendorf bei Bruchhausen-Vilsen, Diebstahl aus Einfamilienhaus mit angrenzendem Stallgebäude

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am 12.05.2026, in der Zeit zwischen 06:25 Uhr und 13:55 Uhr widerrechtlich Zugang in ein Einfamilienhaus mit angrenzendem Stallgebäude in der Hoyaer Straße in Asendorf bei Bruchhausen-Vilsen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und entwendete eine Rüttelplatte, einen Winkelschleifer sowie Zigaretten. Die Polizei Syke bittet unter der Tel. 04242 9690 um Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Täter und zu einem möglicherweise genutzten Tatfahrzeug machen können.

Syke, Einbruchdiebstahl aus Pkw

Eine unbekannte Person brach in der Zeit vom 11.05.2026, 21:00 Uhr bis 12.05.2026, 09:00 Uhr einen weißen Mercedes-Benz C 63 AMG S auf, der im Ortsgebiet Syke, Herrlichkeit, stand und entwendete aus dem Innenraum diverses Fahrzeuginterieur. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 9690 entgegen.

Diepholz, Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter

Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am 12.05.2026, gegen 07:45 Uhr die Straße Auf dem Esch in Diepholz und beabsichtigte, nach links in die Eschfeldstraße abzubiegen. Dabei übersah sie einen querenden, 14-jährigen Fahrer eines E-Scooters und kollidierte mit diesem. Er verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Der Sachschaden wurde auf ca. 600 Euro beziffert.

Stuhr, Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Ein 89-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am 12.05.2026, gegen 14:50 Uhr die Carl-Zeiss-Straße in Stuhr und kollidierte mit den überstehenden Armierungseisen eines vorausfahrenden Sattelzugs eines 37-jährigen Fahrzeugführers, der zu diesem Zeitpunkt nach links in die Werner-von-Siemens-Straße abbog. In der Folge wurde der 89-jährige mitgezogen und kollidierte im Weiteren mit der Hauswand eines angrenzenden Gebäudes. Der 89-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Pkw wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 12.000 Euro beziffert.

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