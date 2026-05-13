Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: "Sicherheit erfahren" geht in die nächste Runde - Termin am 21. Mai in Sulingen

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Diepholz (ots)

Nach dem erfolgreichen Auftakt im April wird das Präventionsprojekt "Sicherheit erfahren" in Sulingen am 21. Mai fortgesetzt. Die Initiative richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, die ihre Sicherheit im Straßenverkehr und im Alltag aktiv verbessern möchten.

Gemeinsam mit der Polizei Sulingen, der Stadt Sulingen, der Verkehrswacht Diepholz, dem ADFC Ortsgruppe Sulingen sowie dem Senioren- und Behindertenbeirat Sulingen werden erneut praxisnahe Inhalte rund um Verkehrs- und Kriminalprävention vermittelt. Im Mittelpunkt stehen dabei sowohl das sichere Verhalten im Straßenverkehr - insbesondere für Radfahrende - als auch der Schutz vor Straftaten. Die Teilnehmenden erhalten wertvolle Hinweise zur Unfallvermeidung, zur besseren Sichtbarkeit im Straßenverkehr sowie zum sicheren Umgang mit dem eigenen Fahrrad. Ergänzend werden Tipps zum Schutz vor Fahrraddiebstahl und zur allgemeinen Kriminalprävention gegeben.

Der nächste Termin findet am Donnerstag, 21. Mai 2026, um 15:00 Uhr statt. Treffpunkt ist bei der Polizei Sulingen. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl jedoch auf 10 Personen begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldung bei:

Frau Astrid Ellmers Telefon: 04271 6969 E-Mail: ellmersastrid@gmail.com

Die Projektpartner freuen sich auf weitere interessierte Teilnehmende und setzen ihr Engagement für mehr Sicherheit in Sulingen fort.

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