Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Lembruch, Verkehrsunfallflucht - Barenburg, Dieseldiebstahl und Sachbeschädigung

Diepholz (ots)

Lembruch, Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrer befuhr am 12.05.2026, gegen 11:45 Uhr mit seinem Sattelzug, bestehend aus einer Sattelzugmaschine und einem weißem Sattelauflieger, die Diepholzer Straße (B51) in Lembruch in Richtung Diepholz und verlor während der Fahrt einen Teil eines Reifens. Dieser fiel auf den weißen Mercedes-Benz eines entgegenkommenden, 70-jährigen Fahrzeugführers. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wurde auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Sattelzugs entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem flüchtigen Sattelzug, dessen Fahrer und Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Diepholz unter der Tel.-Nr. 05441 9710 in Verbindung zu setzen.

Barenburg, Dieseldiebstahl und Sachbeschädigung

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit vom 07.05.2026, 17:00 Uhr bis 11.05.2026, 06:20 Uhr ca. 300 Liter Diesel aus dem Tank einer Arbeitswinde, die auf einer Produktionsstätte in Barenburg, Schlaher Damm, stand. Im Weiteren beschädigte der Täter auf dem Gelände ein dreiphasiges Kabel auf einer Kabeltrommel, das für den Antrieb einer Förderungspumpe vorgesehen war. Der Gesamtschaden beträgt ca. 16.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen unter der Tel.-Nr. 04271 9490 entgegen.

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