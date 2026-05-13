Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Ergebnis der Geschwindigkeitsmesswoche vom 04.05.2026 bis 10.05.2026

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Diepholz (ots)

Die Polizeiinspektion Diepholz hat in der Zeit vom 04.05.2026 bis 10.05.2026 im Rahmen der Geschwindigkeitsmesswoche insgesamt rund 5.850 Fahrzeuge kontrolliert, darunter u. a. ca. 5.600 Pkw und ca. 100 motorisierte Zweiräder.

In 175 Fällen wurden Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, 127 davon im Bußgeldbereich und wiederum vier davon im Fahrverbotsbereich.

Im Besonderen wurde am 07.05.2026, gegen 16:15 Uhr ein 18-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz auf der Burlager Straße und der Wagenfelder Straße in Lembruch festgestellt, der den besagten Pkw mutmaßlich in vorsätzlicher Absicht maximal beschleunigte, um die maximal mögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Bei einer Messung fuhr er mit 195 km/h bei erlaubten 100 km/h, bei einer weiteren Messung 150 km/h bei erlaubten 70 km/h sowie im Weiteren 150 km/h bei erlaubten 50 km/h. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

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