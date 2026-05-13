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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr - Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall

Diepholz (ots)

Am 27.04.2026, gegen 13:00 Uhr stürzte eine 87-jährige Radfahrerin aus bislang ungeklärter Ursache in der Mainstraße in Stuhr und verstarb zu einem späteren Zeitpunkt mutmaßlich an den Folgen des Verkehrsunfalls.

Um das Unfallgeschehen weiter aufklären zu können, bittet die Polizei Weyhe Unfallzeugen und Ersthelfer:innen, sich unter der Tel.-Nr. 0421 80660 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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