Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 17.05.2026

Diepholz (ots)

Rehden - Zeugenaufruf nach versuchtem Diebstahl

Am 17.05.2026, gegen 01:05 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Täter, in der Wagenfelder Straße in Rehden, eine Kupferregenrinne zu entwenden. Die Tat wurde durch einen Zeugen beobachtet. Als die Täter bemerkten, dass sie durch den Zeugen wahrgenommen wurden, flüchteten sie in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Polizei Diepholz nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der 05441-9710 entgegen.

Stuhr, OT Brinkum - Diebstahl von Kompletträdern

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in der Hüchtingstraße in Stuhr zu einem Diebstahl von Kompletträdern gekommen. Die unbekannten Täter haben den betroffenen Pkw, einen Mercedes-Benz, auf Pflastersteine aufgebockt und die Reifen mitsamt Felgen abmontiert und entwendet. Die Polizei Weyhe nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der 0421-80660 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell