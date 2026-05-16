Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz für den 16.05.2026

Diepholz (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Lemförde - Zeugenaufruf

Am Freitagnachmittag, den 15.05.2026, kam es um 17:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Burgstraße in Lemförde. Eine 20-jährige Frau aus Stemwede befuhr den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters mit ihrem Ford Fiesta. Im Bereich der Parkplatzzufahrten kommt es dann zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw der Stemwederin und eines, von links kommenden jungen Fahrers eines silbernen Damenfahrrades. Der Fahrradfahrer prallt hierbei gegen den linken Kotflügel des Pkw Ford. Hierbei entsteht Sachschaden. Der Fahrradfahrer entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Fahrradfahrer handelt es sich um einen etwa 15-jährigen Jugendlichen, mit komplett schwarzer Kleidung, schwarzen Haaren und einem dunkleren Hautteint. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Diepholz unter der Telefonnummer, 05441-9710, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw in Diepholz - Zeugenaufruf

Am Freitag, dem 15.05.2026, gegen 15:40 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Türverglasung eines Pkw. Die Tat ereignete sich auf dem Parkplatz Diepholzer Moor nahe des Kielweges in 49356 Diepholz. Die Polizei Diepholz bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 05441 9710.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Sulingen

Am Freitag, den 15.05.2026, gegen 22:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw in der Charlottenburger Straße in Sulingen einen Gartenzaun. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro an dem Zaun geschätzt. Anschließend verließ der Beteiligte den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04271-9490 bei der Polizei in Sulingen zu melden.

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