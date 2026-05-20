PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Mehrere Unfälle hinter Müllfahrzeug

Hiddenhausen (ots)

(um) Gestern Morgen, gegen 07:30 Uhr, zu Berufsbeginn in der rush hour in Sundern ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle fast gleichzeitig auf der Bünder Straße. In Höhe des Herrendienstweg musste ein LKW-Fahrzeuges eines Entsorgers verkehrsbedingt plötzlich abbremsen. Das unmittelbar dahinter befindliche Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Heck des abbremsenden LKW. Ein weiteres dahinter befindliches Fahrzeug konnte zunächst rechtzeitig abbremsen und kam hinter dem zweiten unfallbeteiligten Fahrzeug zum Stillstand. Ein nachfolgender Fahrer bemerkte die Verkehrssituation zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Heck des stehenden dritten Fahrzeugs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das dritte Fahrzeug auf das davor befindliche zweite Fahrzeug geschoben. Im Nachgang klagte die Fahrzeugführerin des zuletzt auffahrenden Pkw verletzte sich hierbei leicht, sodass sie mit einem RTW in das Klinikum nach Herford transportiert werden musste. Es handelt sich um zwei separate Verkehrsunfälle, wobei der zweite Auffahrunfall infolge des bereits entstandenen ersten Unfallgeschehens und der hierdurch bedingten Verkehrssituation entstand. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf den morgendlichen Berufsverkehr hin. Fahren Sie lieber etwas früher los und kommen dann entspannter und sicher an. Der Schaden des Verkehrsunfalles beträgt mehrere tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 10:33

    POL-HF: Trunkenheitsfahrt - Frau fährt ohne Führerschein

    Vlotho (ots) - (tl) Nachdem eine 41-jährige Vlothoerin zuerst ein Verkehrszeichen und dann noch einen Baum in einer Kurve beschädigt hatte, kam sie mit ihrem Opel im Straßengraben zum Stehen. Sie gab an die Kurve nicht bekommen zu haben, während der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten jedoch deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft feststellen. Ein Richter ordnete daraufhin an, dass der Frau auf der ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 10:28

    POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - 17-Jährige stürzt mit E-Scooter

    Herford (ots) - (um) Gestern (18.05.), gegen 14:20 Uhr, fuhr eine junge Frau mit ihrem E-Scooter an der Einmündung Hansastraße Ecke Waltgeristraße. Die Fahrbahn mit dem gesonderten roten abgesetztem Radweg war zu diesem Zeitpunkt regennass. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte die 17-Jährige und verletzte sich am Fuß. Ein Rettungswagen übernahm die ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 10:11

    POL-HF: Wohnungsdiebstahl - Unbekannte stehlen Bargeld

    Spenge (ots) - (um) Die Polizei ermittelt derzeit in einem Fall des Diebstahles von Bargeld. Gestern, gegen 17:50 Uhr, verständigten Anwohner an der Jellinghausstraße die Polizei. Die Beamten nahmen dort einen Diebstahl aus einem Haus auf, bei dem mehrere hundert Euro an Bargeld eines Vereins gestohlen wurden. Die Eigentümer verwalten das Geld. Bislang unbekannte Täter verschafften sich unerlaubt Zugang in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren