Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Mehrere Unfälle hinter Müllfahrzeug

Hiddenhausen (ots)

(um) Gestern Morgen, gegen 07:30 Uhr, zu Berufsbeginn in der rush hour in Sundern ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle fast gleichzeitig auf der Bünder Straße. In Höhe des Herrendienstweg musste ein LKW-Fahrzeuges eines Entsorgers verkehrsbedingt plötzlich abbremsen. Das unmittelbar dahinter befindliche Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Heck des abbremsenden LKW. Ein weiteres dahinter befindliches Fahrzeug konnte zunächst rechtzeitig abbremsen und kam hinter dem zweiten unfallbeteiligten Fahrzeug zum Stillstand. Ein nachfolgender Fahrer bemerkte die Verkehrssituation zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Heck des stehenden dritten Fahrzeugs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das dritte Fahrzeug auf das davor befindliche zweite Fahrzeug geschoben. Im Nachgang klagte die Fahrzeugführerin des zuletzt auffahrenden Pkw verletzte sich hierbei leicht, sodass sie mit einem RTW in das Klinikum nach Herford transportiert werden musste. Es handelt sich um zwei separate Verkehrsunfälle, wobei der zweite Auffahrunfall infolge des bereits entstandenen ersten Unfallgeschehens und der hierdurch bedingten Verkehrssituation entstand. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf den morgendlichen Berufsverkehr hin. Fahren Sie lieber etwas früher los und kommen dann entspannter und sicher an. Der Schaden des Verkehrsunfalles beträgt mehrere tausend Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell