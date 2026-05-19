Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheitsfahrt - Frau fährt ohne Führerschein

Vlotho (ots)

(tl) Nachdem eine 41-jährige Vlothoerin zuerst ein Verkehrszeichen und dann noch einen Baum in einer Kurve beschädigt hatte, kam sie mit ihrem Opel im Straßengraben zum Stehen. Sie gab an die Kurve nicht bekommen zu haben, während der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten jedoch deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft feststellen. Ein Richter ordnete daraufhin an, dass der Frau auf der Polizeiwache Blutproben entnommen werden müssen. Zudem stellte sich dort heraus, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und damit nicht im Besitz eines Führerscheins war.

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