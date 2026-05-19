PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheitsfahrt - Frau fährt ohne Führerschein

Vlotho (ots)

(tl) Nachdem eine 41-jährige Vlothoerin zuerst ein Verkehrszeichen und dann noch einen Baum in einer Kurve beschädigt hatte, kam sie mit ihrem Opel im Straßengraben zum Stehen. Sie gab an die Kurve nicht bekommen zu haben, während der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten jedoch deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft feststellen. Ein Richter ordnete daraufhin an, dass der Frau auf der Polizeiwache Blutproben entnommen werden müssen. Zudem stellte sich dort heraus, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und damit nicht im Besitz eines Führerscheins war.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 10:28

    POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - 17-Jährige stürzt mit E-Scooter

    Herford (ots) - (um) Gestern (18.05.), gegen 14:20 Uhr, fuhr eine junge Frau mit ihrem E-Scooter an der Einmündung Hansastraße Ecke Waltgeristraße. Die Fahrbahn mit dem gesonderten roten abgesetztem Radweg war zu diesem Zeitpunkt regennass. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte die 17-Jährige und verletzte sich am Fuß. Ein Rettungswagen übernahm die ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 10:11

    POL-HF: Wohnungsdiebstahl - Unbekannte stehlen Bargeld

    Spenge (ots) - (um) Die Polizei ermittelt derzeit in einem Fall des Diebstahles von Bargeld. Gestern, gegen 17:50 Uhr, verständigten Anwohner an der Jellinghausstraße die Polizei. Die Beamten nahmen dort einen Diebstahl aus einem Haus auf, bei dem mehrere hundert Euro an Bargeld eines Vereins gestohlen wurden. Die Eigentümer verwalten das Geld. Bislang unbekannte Täter verschafften sich unerlaubt Zugang in die ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 10:08

    POL-HF: Trunkenheit im Verkehr - Engeraner fährt unter Alkoholeinfluss

    Bünde (ots) - (jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Freitag (15.05.), um 21.05 Uhr einen ihm unbekannten Mann, der eine Dose Bier öffnete und dann in einen BMW stieg, mit dem er in Richtung Minden-Weseler-Weg fuhr. Der Zeuge verständigte die Polizei. Auf Höhe der Eichholzstraße hielten die hinzugekommenen Polizeibeamten das Fahrzeug an, um den Fahrer einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren