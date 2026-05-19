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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung PI Diepholz vom 19.05.2026

Diepholz (ots)

Weyhe - Mann in Siloaufleger verstorben

Am Montag, gegen 04:55 Uhr, wurde ein 56-jähriger Mitarbeiter einer Speditionsfirma, leblos in einem Silo-Auflieger aufgefunden. Todesursächlich war vermutlich der Hohe CO-Wert im Auflieger. Warum sich der Mitarbeiter zu Nachtzeiten dort aufhielt ist noch Teil der laufenden Ermittlungen.

Hemsloh - Kupferdiebstahl

Im Zeitraum vom 12.05.2026, 13:30 Uhr, bis zum 15.05.2026, 16:30 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft in der Buschmühle Kupferdachrinnen und Fallrohre von einem Garagengebäude. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Diepholz unter der Tel.Nr. 05441 9710 zu melden.

Barnstorf - Diebstahl eines Ortsschildes

Zwischen dem 11.05.2026 und dem 18.05.2026 wurde das Ortsschild des Ortsteils Rechtern entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Diepholz unter der Tel.Nr. 05441 9710 zu melden.

Barnstorf - Diebstahl eines E-Bike-Motors

Im Zeitraum vom 14.05.2026, 16:00 Uhr, und dem 17.05.2026, 13:00 Uhr, wurde bei einem am Bahnhof abgestelltem E-Bike der Motor herausgebrochen und entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Diepholz unter der Tel.Nr. 05441 9710 zu melden.

Syke - Diebstahl eines E-Scooters

Am 18.05.2026, zwischen 07:50 Uhr und 15:15 Uhr, wurde am Fahrradständer des Gymnasium Syke ein E-Scooter entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Syke unter der Tel.Nr. 04242 9690 zu melden.

Stuhr - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Im Zeitraum vom 12.05.2026, 18:00 Uhr, bis zum 18.05.2026, 10:30 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Brombergstraße. Es wurde Diebesgut in Form von Tafelsilber entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter der Tel.Nr. 0421 80660 zu melden.

Stuhr - Brand eines Wohnmobils

Am Montag, gegen 19:55 Uhr, befuhr eine PKW-Fahrerin mit ihrem angehängten Wohnmobil die Wulfhooper Straße. Während der Fahrt bemerkte sie eine Rauchentwicklung an ihrem Wohnmobil, koppelte dieses ab und konnte zwei Gasflaschen herausholen. Trotz dessen brannte das Wohnmobil bis auf die Deichsel ab. Die Brandursache ist noch unklar.

Bassum - PKW beim Schützenfest beschädigt

Während des Schützenfestes wurde am 15.05.2026, in der Zeit von 00:00-02:00 Uhr, ein in der Nähe parkender PKW sowohl am Außenspiegel als auch an der Fahrertür beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Syke unter der Tel.Nr. 04242 9690 zu melden.

Stuhr - Alleinbeteiligter Unfall mit Krankenfahrstuhl

Am 18.05.2026, gegen 10:38 Uhr, beabsichtigte ein 91-Jähriger die Varreler Landstraße mit seinem Krankenfahrstuhl zu queren und verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug. Er stürzte und verletzte sich dabei schwer.

Twistringen - Verkehrsunfall zwischen PKW und E-Scooter

Am 18.05.2026, gegen 11:26 Uhr, befuhr ein 69-Jähriger mit seinem PKW die Bahnhofstraße und beabsichtigte auf ein Grundstück einzufahren. Dabei übersah er einen 15-jährigen Jungen, der mit seinem E-Scooter den Gehweg befuhr. Beim Zusammenstoß wurde der 15-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
PKin Winter
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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