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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bruchhausen-Vilsen - Festnahme nach versuchtem Totschlag

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Festnahme nach versuchtem Totschlag

Am vergangenen Freitag, gegen 10:55 Uhr, wurde ein 20-jähriger Mann aus Bruchhausen-Vilsen festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, am Donnerstag, am Bahnhof in Bruchhausen-Vilsen, einen 19-Jährigen mit der Faust und einem bislang unbekannten Gegenstand niedergeschlagen und anschließend mit dem Tode bedroht zu haben. Nachdem der Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt wurde, ist er in Untersuchungshaft genommen worden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
PKin Winter
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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