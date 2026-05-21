PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung PI Diepholz vom 21.05.2026

Diepholz (ots)

Barnstorf - Diebstahl eines E-Bikes

Am 06.05.2026, zwischen 13:00 Uhr und 22:00 Uhr, wurde durch unbekannte Täterschaft ein verschlossenes E-Bike beim Edeka entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Diepholz unter der Tel.Nr. 05441 9710 entgegen.

Sulingen - E-Scooter-Diebstahl

Am 19.05.2026, zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr, entwendete unbekannte Täterschaft ein mittels Drahtseils abgeschlossenen E-Scooter am Fahrradständer des Sportplatzes in der Werner-Kling-Straße.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Sulingen unter der Tel.Nr. 04271 9490 zu melden.

Stuhr - Dieseldiebstahl aus LKW

Am Mittwoch, gegen 03:24 Uhr, öffnete unbekannte Täterschaft gewaltsam zwei Tankdeckel eines LKW, welcher im Industriegebiet, in der Rudolf-Diesel-Straße, geparkt war. Anschließend wurde Diesel entwendet.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe unter der Tel.Nr. 0421 80660 zu melden.

Weyhe - Verkehrsunfallflucht

Am 20.05.2026, gegen 09:40 Uhr, befuhrt ein 14-Jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg in der Kirchweyher Straße. Als ein unbekannter PKW den Edeka-Parkplatz verlassen wollte, übersah er den Radfahrer und touchierte diesen. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt und am Fahrrad entsteht Sachschaden. Der PKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe unter der Tel.Nr. 0421 80660 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
PKin Winter
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 11:26

    POL-DH: Pressemeldung PI Diepholz vom 20.05.2026

    Diepholz (ots) - Weyhe - Fahrraddiebstahl Zwischen dem 15.05.2026, 11 Uhr, und dem 16.05.2026, 18:00 Uhr, öffnete unbekannte Täterschaft gewaltsam das Fahrradschloss eines am Bahnhof Kirchweyhe abgeschlossenen Fahrrades und entwendete das Rad. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe unter der Tel.Nr. 0421 8066 zu melden. Syke - Diebstahl eines E-Bikes Unbekannte Täterschaft entwendete am 19.05.2026, zwischen ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 10:07

    POL-DH: Pressemeldung PI Diepholz vom 19.05.2026

    Diepholz (ots) - Weyhe - Mann in Siloaufleger verstorben Am Montag, gegen 04:55 Uhr, wurde ein 56-jähriger Mitarbeiter einer Speditionsfirma, leblos in einem Silo-Auflieger aufgefunden. Todesursächlich war vermutlich der Hohe CO-Wert im Auflieger. Warum sich der Mitarbeiter zu Nachtzeiten dort aufhielt ist noch Teil der laufenden Ermittlungen. Hemsloh - Kupferdiebstahl Im Zeitraum vom 12.05.2026, 13:30 Uhr, bis zum ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 10:15

    POL-DH: Bruchhausen-Vilsen - Festnahme nach versuchtem Totschlag

    Diepholz (ots) - Bruchhausen-Vilsen - Festnahme nach versuchtem Totschlag Am vergangenen Freitag, gegen 10:55 Uhr, wurde ein 20-jähriger Mann aus Bruchhausen-Vilsen festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, am Donnerstag, am Bahnhof in Bruchhausen-Vilsen, einen 19-Jährigen mit der Faust und einem bislang unbekannten Gegenstand niedergeschlagen und anschließend mit dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren