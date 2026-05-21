Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung PI Diepholz vom 21.05.2026

Diepholz (ots)

Barnstorf - Diebstahl eines E-Bikes

Am 06.05.2026, zwischen 13:00 Uhr und 22:00 Uhr, wurde durch unbekannte Täterschaft ein verschlossenes E-Bike beim Edeka entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Diepholz unter der Tel.Nr. 05441 9710 entgegen.

Sulingen - E-Scooter-Diebstahl

Am 19.05.2026, zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr, entwendete unbekannte Täterschaft ein mittels Drahtseils abgeschlossenen E-Scooter am Fahrradständer des Sportplatzes in der Werner-Kling-Straße.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Sulingen unter der Tel.Nr. 04271 9490 zu melden.

Stuhr - Dieseldiebstahl aus LKW

Am Mittwoch, gegen 03:24 Uhr, öffnete unbekannte Täterschaft gewaltsam zwei Tankdeckel eines LKW, welcher im Industriegebiet, in der Rudolf-Diesel-Straße, geparkt war. Anschließend wurde Diesel entwendet.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe unter der Tel.Nr. 0421 80660 zu melden.

Weyhe - Verkehrsunfallflucht

Am 20.05.2026, gegen 09:40 Uhr, befuhrt ein 14-Jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg in der Kirchweyher Straße. Als ein unbekannter PKW den Edeka-Parkplatz verlassen wollte, übersah er den Radfahrer und touchierte diesen. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt und am Fahrrad entsteht Sachschaden. Der PKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe unter der Tel.Nr. 0421 80660 zu melden.

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