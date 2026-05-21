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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Schwaförden - Zeugenaufruf nach Körperverletzung und Bedrohung zum Nachteil eines Busfahrers

Diepholz (ots)

Schwaförden - Zeugenaufruf nach Körperverletzung und Bedrohung zum Nachteil eines Busfahrers

Am Dienstag, 19.05.2026, gegen 22:15 Uhr, wird ein Busfahrer an der Bushaltestelle Hauptstraße in seinem Linienbus von einem 27-Jährigen körperlich angegangen und anschließend von einer zweiten, bislang unbekannten männlichen Person bedroht. Der 33-jährige Busfahrer wird leicht verletzt.

Die Polizei Sulingen sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Sachverhalt oder zu dem bislang unbekannten Täter machen können. Im Bus sollen sich mehrere Fahrgäste befunden haben. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen unter der Tel.Nr. 04271 9490 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
PKin Winter
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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