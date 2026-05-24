Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 24.05.2026

Diepholz (ots)

Sulingen - Alkoholisiert und ohne Führerschein

Am Sonntag, den 24.05.2026, um 02:51 Uhr, wurde ein 23-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Lemförde im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet Sulingen angehalten. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,82 Promille. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet. Gegen den 22-jährigen Fahrzeughalter wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet, da dieser die Fahrt duldete.

Bassum, OT: Nienstedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, den 24.05.2026, um 01:39 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Sulingen in Nienstedt einen 28-jährigen Pkw-Führer aus Sulingen. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 21-jährigen Fahrzeughalter wurde ein separates Verfahren eingeleitet, da dieser die Fahrt duldete.

Twistringen - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am Samstag, den 23.05.2026, gegen 20:20 Uhr, befährt ein 19-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad in Twistringen die Straße Zur Brake. Zu dem Zeitpunkt befand sich noch eine 25-Jährige als Sozia auf dem Kleinkraftrad. Der Fahrzeugführer kommt während der Fahrt unvermittelt nach links von der Fahrbahn ab und stürzt in der Folge zu Boden. Beide Personen wurden durch den Sturz schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme bestand der Verdacht, dass der 19-Jährige während der Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durch einen Arzt im Krankenhaus durchgeführt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro.

Diepholz - Diebstahl von Kupferdachrinnen

In dem Tatzeitraum vom 09.05.2026 bis zum 23.05.2026 kam es in Diepholz in der Aschener Straße zu einem Diebstahl von Kupferdachrinnen an zwei Örtlichkeiten. Zudem verschafften sich die bislang unbekannten Täter in einem Wohnhaus gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten. Die Polizei Diepholz bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 05441 971-0).

Stemshorn - Verkehrsunfall mit alkoholisierter Unfallverursacherin

Am Samstag, den 23.05.2026, gegen 03:20 Uhr, überquerte eine 24-jährige Pkw-Führerin aus Stemwede ungebremst den Einmündungsbereich Reininger Straße/Osnabrücker Straße (B51) in Stemwede und kam im angrenzenden Feld zum Stehen. An dem Pkw sowie am Feld entstand Sachschaden. Die Fahrzeugführerin wurde nicht verletzt. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und Betäubungsmittel stand. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,15 Promille. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

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