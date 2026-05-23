Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 23.05.2026

Diepholz (ots)

Borstel - Verkehrsunfall beim Überholen

Am Freitag, den 22.05.2026, gegen 09:15 Uhr, kam es auf der B 214 in Borstel im Rahmen von zwei Überholvorgängen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Pkw. Ein 59-jähriger Transporter Fahrer aus der Samtgemeinde Kirchdorf beabsichtigte als erstes Fahrzeug einer Fahrzeugschlange einen vor ihm fahrenden Sattelzug zu überholen. Beim Ausscheren übersah er einen 29-jährigen Pkw-Fahrer aus der Samtgemeinde Siedenburg, der die Bundesstraße in gleiche Richtung befuhr und sich bereits im Überholvorgang befand. Der Pkw des 29-Jährigen kam nach der Kollision mit dem Transporter von der Fahrbahn ab und kam im Grünstreifen zum Stehen. Durch den Verkehrsunfall wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf ca. 19.000 Euro geschätzt.

Martfeld- Diebstahl von Stromkabel

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag begaben sich unbekannte Täter zu der Großbaustelle an der Verdener Straße in Martfeld und hoben ein Element des Bauzaunes zur Seite. In der Folge wurde die Baustelle betreten und ein 25m langes Teilstück eines Stromkabels (25m) entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Syker Polizei (04242960) entgegen.

Schadenshöhe: 2000 Euro

Schwarme- Verkehrsunfall zwischen Auto und Motorrad

Am Freitagnachmittag befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Auto die Bremer Straße in Richtung Ortskern. In der Folge übersah der Autofahrer den vor ihm in selber Fahrtrichtung auf der Bremer Straße verkehrsbedingt wartenden, 17-jährigen Leichtkraft- Radfahrer und fuhr hinten auf. Durch den Aufprall wurde der Leichtkraftradfahrer in den Seitenraum geschleudert und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Sachschaden: z.Zt. unbekannt

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell