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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Lagerhalle

Ebernahn (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 15.04.2026 und Sonntag, den 19.04.2026 kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle am Ortsrand von Ebernhahn, in der Dernbacher Straße. Unbekannte Täter brachen das Eingangstor auf und entwendeten Werkzeug aus der Halle. Für den Abtransport des Diebesgut dürfte ein Transporter genutzt worden sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Montabaur, unter der Rufnummer 02602-92260 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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