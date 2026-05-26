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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei fasst Tatverdächtigen nach Raub

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Freitagabend gegen 17:40 Uhr bedrohte ein 23-jähriger Mann aus Niederkrüchten in einem Geldinstitut an der Goethestraße in Elmpt einen 36-jährigen Niederkrüchtener mit einem Messer. Der 23-Jährige hielt dem 36-Jährigen ein Messer an den Hals, nachdem dieser seine EC-Karte in den Geldautomaten gesteckt hatte, und forderte Bargeld. Da sich die Situation über einen kurzen Zeitraum hinzog, wurde die EC-Karte des Geschädigten vom Automaten eingezogen. Daraufhin gelang es dem 36-Jährigen, dem Tatverdächtigen das Messer abzunehmen. Anschließend flüchtete er aus dem Geldinstitut. Wenig später kehrte der 23-Jährige zurück und forderte unter Androhung von Schlägen die Herausgabe seines Messers. Als der 36-Jährige ihm das Messer nicht übergab, flüchtete der Tatverdächtige über den gegenüberliegenden Parkplatz in Richtung Wilhelmstraße. Mehrere Personen beobachteten den Vorfall, darunter auch ein Zeuge, der die Verfolgung des Flüchtigen mit seinem Pkw aufnahm. Einsatzkräfte der Polizei konnten den 23-Jährigen an der genannten Örtlichkeit vorläufig festnehmen. Im weiteren Verlauf räumte er den Raub zum Nachteil des 36-Jährigen ein und gab an, Geldprobleme zu haben. Nach Durchführung der erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. /jk (385)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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