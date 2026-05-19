Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Rostocker Hauptbahnhof

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock vollstreckten am gestrigen Nachmittag einen Haftbefehl gegen einen 36-jährigen Deutschen, nachdem Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG diesen ohne gültigen Fahrausweis in einer S-Bahn feststellten. Der Mann fuhr ohne gültigen Fahrausweis mit der S-Bahn vom Haltepunkt Lüssow zum Hauptbahnhof Rostock. Im Rahmen der Überprüfung seiner Personalien stellten Bundespolizisten am Hauptbahnhof Rostock fest, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main einen Haftbefehl gegen den Mann erließ. Das Amtsgericht Frankfurt am Main verurteilte ihn zuvor rechtskräftig wegen Diebstahls in zwei Fällen zu einer Geldstrafe nebst Kosten. Da er den noch offenen Restbetrag der Geldstrafe in Höhe von 930,- Euro nicht zahlen konnte, muss er nunmehr 31 Tage Ersatzfreiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab bei dem 36-Jährigen einen Wert von 2,51 Promille.

Zudem leiteten die Polizeibeamten wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

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