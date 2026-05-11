Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Frau schlägt Mann in S-Bahn mit Bratpfanne
Rostock (ots)
Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock stellten am S-Bahnhaltepunkt Lütten-Klein am 10. Mai 2026 gegen 05:00 Uhr nach einer körperlichen Auseinandersetzung einen 21-jährigen Mann sowie eine 24-jährige Frau fest.
Ersten Ermittlungen zufolge sei es in der S-Bahn Rostock Hbf. Richtung Warnemünde nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden deutschen Staatsangehörigen auch zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen. Dabei schlug die 24-Jährige dem Mann mit einer Bratpfanne ins Gesicht und auf den Kopf. Dieser entgegnete mit Schlägen ins Gesicht der Frau. Beide Personen erlitten Schwellungen und Schürfwunden im Gesicht. Im Beisein der Einsatzkräfte vor Ort beleidigte die Frau zudem den 21-jährigen Mann. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab bei der Frau einen Wert von 2,76 Promille und bei dem Mann von 1,89 Promille. Medizinische Hilfe lehnten beide Tatverdächtige ab. Anschließend entließen die Einsatzkräfte die Personen aus den polizeilichen Maßnahmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Körperverletzung und Beleidigung ein.
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