PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Frau schlägt Mann in S-Bahn mit Bratpfanne

BPOL-HRO: Frau schlägt Mann in S-Bahn mit Bratpfanne
  • Bild-Infos
  • Download

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock stellten am S-Bahnhaltepunkt Lütten-Klein am 10. Mai 2026 gegen 05:00 Uhr nach einer körperlichen Auseinandersetzung einen 21-jährigen Mann sowie eine 24-jährige Frau fest.

Ersten Ermittlungen zufolge sei es in der S-Bahn Rostock Hbf. Richtung Warnemünde nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden deutschen Staatsangehörigen auch zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen. Dabei schlug die 24-Jährige dem Mann mit einer Bratpfanne ins Gesicht und auf den Kopf. Dieser entgegnete mit Schlägen ins Gesicht der Frau. Beide Personen erlitten Schwellungen und Schürfwunden im Gesicht. Im Beisein der Einsatzkräfte vor Ort beleidigte die Frau zudem den 21-jährigen Mann. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab bei der Frau einen Wert von 2,76 Promille und bei dem Mann von 1,89 Promille. Medizinische Hilfe lehnten beide Tatverdächtige ab. Anschließend entließen die Einsatzkräfte die Personen aus den polizeilichen Maßnahmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Körperverletzung und Beleidigung ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1d
18057 Rostock
Anja Kosmalla
Telefon: 0381 / 2083 - 1004
E-Mail: presse.hro@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.

Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.

Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Rostock
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 11:30

    BPOL-HRO: Freiheitsstrafe entgangen - Freund zahlt Geldstrafe

    Rostock (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock vollstreckten am gestrigen Morgen einen Haftbefehl gegen einen 64-jährigen türkischen Staatsangehörigen und vollzogen die Rückführung nach Schweden. Bei der Überprüfung der Personalien des 64-jährigen Mannes am Rostocker Überseehafen stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 14:00

    BPOL-HRO: Unerlaubte Einreisen aus Schweden und Dänemark.

    Rostock (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock stellten am verganenen Wochenende sieben unerlaubt eingereiste Personen im Überseehafen Rostock fest. Die Männer reisten zuvor mit der Fähre aus Schweden bzw. Dänemark nach Deutschland ein. Bei den Personen handelte es sich um fünf Marokkaner im Alter zwischen 22 und 32 Jahren, einen 24-jährigen Serben sowie einen 22-jährigen Sudanesen. Die Männer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren