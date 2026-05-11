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Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Hilflose Person im Gleisbereich - Bundespolizei warnt vor lebensgefährlichen Situationen

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei retteten gestern am späten Nachmittag eine hilflose Person aus dem Gleisbereich zwischen den Haltepunkten Rostock Lütten Klein und Rostock-Lichtenhagen.

Ein Bürger meldete der Polizei, dass sich eine Person im Gleis befindet. Die Bundespolizei veranlasste unverzüglich die Streckensperrung und entsendete Einsatzkräfte.

Vor Ort fanden die Beamten einen 87-jährigen Mann, der aus eigener Kraft den Gleisbereich nicht mehr verlassen konnte. Rettungskräfte übernahmen die medizinische Erstversorgung und brachten ihn anschließend zu seiner Pflegeeinrichtung.

Die 53-minütige Sperrung verzögerte den Betriebsablauf auf der Strecke zwischen Rostock-Hauptbahnhof und Warnemünde. Es kam bei drei Zügen zu einer Verspätung von insgesamt 152 Minuten, drei Teil- und einem Totalausfall.

Die Bundespolizei warnt eindringlich: Der Aufenthalt im Gleisbereich bringt Menschen in akute Lebensgefahr.

Weitere Hinweise zum sicheren Verhalten auf Bahnanlagen stellt die Bundespolizei unter

https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/sicher-auf-bahnanlagen

bereit.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1d
18057 Rostock
Sascha Alexas
Telefon: 0381 / 2083 - 1003
E-Mail: presse.hro@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.

Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.

Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell

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