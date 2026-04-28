Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Vandalismus auf der Warnowbrücke: Unbekannte legen Betonplatten auf Schienen
Rostock (ots)
Unbekannte Täter gefährdeten am frühen Montagabend den Bahnverkehr auf der Strecke 6322. Gegen 18:00 Uhr überfuhr ein Güterzug auf der Warnowbrücke West (Bahnkilometer 71,2) mehrere Betonplatten. Zuvor hatten Unbekannte die Abdeckungen des parallel verlaufenden Kabelschachtes mutwillig auf die Gleise gewälzt. Die Notfallleitstelle Berlin alarmierte die Bundespolizeiinspektion Rostock, nachdem der Triebfahrzeugführer des Güterzugs von Seddin in Richtung Rostock-Überseehafen den Aufprall gemeldet hatte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte das Ausmaß fest: Insgesamt 26 Abdeckplatten der Kabelschächte fehlten. Die bislang unbekannten Täter platzierten einen Teil der schweren Platten direkt im Gleisbereich; den Rest warfen sie von der Brücke auf einen darunterliegenden Verbindungsweg. Der Triebfahrzeugführer blieb unverletzt. Nach ersten Prüfungen weist der Zug keine Schäden auf. Auch die Kabel im Schacht überstanden den Vandalismus unbeschädigt. Der durch die Notfallleitstelle Berlin verständigte Notfallmanager sowie ein Techniker untersuchten die Infrastruktur noch vor Ort auf mögliche Folgeschäden. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen und der technischen Überprüfung blieb die Strecke für etwa eine Stunde und vierzig Minuten gesperrt. Dies führte bei drei Zügen zu einer Verspätung von insgesamt 49 Minuten. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.
In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizeiinspektion Rostock die Bevölkerung um weitere Mithilfe. Wer hat am Montag, den 27. April 2026 verdächtige Personen auf der Warnowbrücke West oder in unmittelbarer Nähe beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben. Diese nehmen die Bundespolizeiinspektion Rostock unter den Telefonnummern 0381/2083-1111 / -1112 bzw. jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1d
18057 Rostock
Henrike Thiessenhusen
Telefon: 0381 / 2083 - 1005
E-Mail: presse.hro@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.
Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.
Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.
Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell