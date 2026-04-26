Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei ermittelt nach Auseinandersetzung am Rostocker Hauptbahnhof

Rostock (ots)

Am gestrigen Samstagabend gegen 21:15 Uhr kam es am Rostocker Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 31-jährigen Tunesier und zwei Mitarbeitern der DB Sicherheit. Der Mann trat zuvor gegen eine S-Bahn. Als ihn die Sicherheitsmitarbeiter auf sein Verhalten auf dem Bahnsteig ansprachen, reagierte er verbal aggressiv und griff sie anschließend körperlich an. Die Mitarbeiter erlitten Schürfwunden und Hämatome am Körper und im Gesicht sowie eine Platzwunde am Kopf. Der angeforderte Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Mitarbeiter der DB-Sicherheit und alarmierte Kräfte der Bundespolizei brachten den Tatverdächtigen zu Boden. Nach einer medizinischen Versorgung führten die Beamten eine freiwillige Atemalkoholkontrolle durch, die einen Wert von 1,25 Promille ergab. Die Bereitschaftsstaatsanwältin veranlasste eine Blutprobenentnahme und die anschließende Zuführung ins Zentralgewahrsam. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell