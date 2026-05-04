Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Unerlaubte Einreisen aus Schweden und Dänemark.

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock stellten am verganenen Wochenende sieben unerlaubt eingereiste Personen im Überseehafen Rostock fest. Die Männer reisten zuvor mit der Fähre aus Schweden bzw. Dänemark nach Deutschland ein.

Bei den Personen handelte es sich um fünf Marokkaner im Alter zwischen 22 und 32 Jahren, einen 24-jährigen Serben sowie einen 22-jährigen Sudanesen.

Die Männer überschritten die zulässige Aufenthaltsdauer um 11 bis 36 Tage und erfüllten somit nicht die Voraussetzungen für die Einreise nach Deutschland.

Die Bundespolizeiinspektion Rostock leitete gegen die Personen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein. Im Anschluss setzten die Beamten den Personen eine Frist Deutschland zu verlassen.

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