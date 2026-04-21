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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schönborn. Einbrüche in Firmen

Schönborn (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 19. April, kam es zu Einbrüchen in die Räume eines Landmaschinenhandels in der Talstraße sowie eines Autohauses in der Diezer Straße. Im Fall des Autohauses konnten zwei unbekannte Täter zwischen etwa 03:40 Uhr und 04:00 Uhr durch die Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet werden. Hier entwendeten die Täter u.a. mehrere Fahrzeugschlüssel, fuhren mit einem firmeneigenen Fahrzeug weg, kamen jedoch kurz darauf mit diesem Fahrzeug zurück und stellten es an seinen Platz zurück. Im Fall des Einbruchs in das Gebäude des Landmaschinenhandels wurde Bargeld aus zwei Kassen entwendet. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez, Tel. 016432-6010, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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