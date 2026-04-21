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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Diez (ots)

Am Montag, den 20. April, kam es zwischen 16:40 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl auf dem Parkplatz der Rossmann-Filiale in der Emmerichstraße. Der Eigentümer hatte sein Rad für die Dauer seines Einkaufs im Bereich des Eingangs abgestellt und mit einem Schloss am Hinterrad gesichert. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein E-Bike der Marke "Cube", Modell "Reaction Hybrid Performance 500 Allroad". Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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