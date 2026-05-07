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Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Freiheitsstrafe entgangen - Freund zahlt Geldstrafe

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock vollstreckten am gestrigen Morgen einen Haftbefehl gegen einen 64-jährigen türkischen Staatsangehörigen und vollzogen die Rückführung nach Schweden.

Bei der Überprüfung der Personalien des 64-jährigen Mannes am Rostocker Überseehafen stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden wegen Urkundenfälschung vorlag. Das Amtsgericht Pirna hatte ihn mit Strafbefehl zu einer Geldstrafe von insgesamt 2.000,- Euro verurteilt. Im Rahmen der Maßnahmen stellten die Beamten zudem einen totalgefälschten polnischen Führerschein, ausgestellt auf den 64-Jährigen sicher.

Da er die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, brachten ihn die Polizeibeamten in eine nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Nur wenige Stunden später konnte er nach Begleichung der Geldstrafe durch einen Bekannten die Justizvollzugsanstalt wieder verlassen.

Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung sowie der unerlaubten Einreise ein. Anschließend vollzogen die Bundespolizisten die Rückführung nach Schweden, da er über einen schwedischen Aufenthaltstitel verfügte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1d
18057 Rostock
Anja Kosmalla
Telefon: 0381 / 2083 - 1004
E-Mail: presse.hro@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.

Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.

Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.

Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell

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