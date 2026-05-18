Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung im Hauptbahnhof Schwerin

Schwerin (ots)

Am Hauptbahnhof Schwerin kam am es Samstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock sowie der Landespolizei griffen nach Meldung der DB Sicherheit ein und trennten die Beteiligten.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich aus einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei alkoholisierten Männern eine körperliche Auseinandersetzung. Im Verlauf der Rangelei schlug ein 32-jähriger Deutscher seinem 37-jährigen Kontrahenten mit einer Bierflasche gegen den Kopf. Weitere Personen griffen in das Geschehen ein und setzten ebenfalls körperliche Gewalt ein.

Offensichtliche Verletzungen stellten die Beamten nicht fest. Die durchgeführten Atemalkoholtests der polizeibekannten Männer ergaben Werte von 1,3 bzw. 1,4 Promille.

Die Bundespolizeiinspektion Rostock ermittelt aufgrund von Körperverletzungsdelikten.

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