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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalkommissariat 2 sucht Hinweise

Willich-Anrath (ots)

Am vergangenen Pfingstwochenende kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Pastor-Schoenenberg-Straße in Anrath. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam über die Haustür Zutritt zum Haus. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht. Laut aktuellem Stand wurde Bargeld gestohlen. Das Kriminalkommissariat 2 nimmt unter der Rufnummer 02162/377-0 Hinweise zum Einbruch entgegen. /jk (384)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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