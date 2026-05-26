POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalkommissariat 2 sucht Hinweise
Willich-Anrath (ots)
Am vergangenen Pfingstwochenende kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Pastor-Schoenenberg-Straße in Anrath. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam über die Haustür Zutritt zum Haus. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht. Laut aktuellem Stand wurde Bargeld gestohlen. Das Kriminalkommissariat 2 nimmt unter der Rufnummer 02162/377-0 Hinweise zum Einbruch entgegen. /jk (384)
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