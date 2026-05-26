POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalkommissariat 2 sucht Hinweise

Viersen-Dülken (ots) - Am Samstagabend kam es gegen 18 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Wacholderweg in Dülken. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte, dass die Terrassentür der abwesenden Nachbarn offenstand. Daraufhin ging sie über das Gartentor zum Haus. Zwei maskierte Männer kamen ihr aus der Terrassentür entgegen. Als die Frau versuchte, sie aufzuhalten, wurde sie von einem der Täter geschubst, ...

mehr