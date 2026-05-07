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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht auf der Denekamper Straße - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Heute Morgen kam es gegen 07:30 Uhr auf der Denekamper Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 30-jähriger Mann befuhr mit seinem weißen Tesla Model Y die rechte Fahrspur der Denekamper Straße stadteinwärts. Am dortigen Bahnübergang musste er aufgrund geschlossener Schranken warten. Rechts neben ihm warteten zahlreiche Schülerinnen und Schüler mit ihren Fahrrädern.

Nachdem sich die Schranken wieder geöffnet hatten und der Verkehr anfuhr, kam ein bislang unbekannter Jugendlicher mit seinem Fahrrad zu weit nach links und stieß mit dem Lenkrad gegen den Tesla. Dabei entstand ein Sachschaden am Fahrzeug. Der Jugendliche setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/788550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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