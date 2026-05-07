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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Verkehrsunfallflucht auf Krankenhausparkplatz - Zeugen gesucht (Korrektur: Datum)

Sögel (ots)

Gestern kam es zwischen 12:50 Uhr und 13:25 Uhr auf dem Parkplatz des Hospitals in Sögel zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 76-jähriger Mann hatte seinen silbernen Mercedes-Benz GLC 220 D 4MATIC auf dem Parkplatz abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Kratzer an der Beifahrerseite fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mercedes-Benz vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug touchiert. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hümmling-Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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