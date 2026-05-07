Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Geeste - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Drei Personen leicht verletzt
Geeste (ots)
Am 06.05.2026 kam es gegen 22:10 Uhr auf der Schwefinger Straße in Geeste zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 23-jährige Fahrerin eines Opel Astra die Schwefinger Straße von Meppen in Richtung Geeste. In Höhe der Hausnummer 5 geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Opel Corsa, der von einer 56-jährigen Frau in Richtung Meppen geführt wurde. Im Corsa befand sich zudem eine 58-jährige Beifahrerin.
Alle drei Beteiligten wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der 23-jährigen Unfallverursacherin eine Atemalkoholkonzentration von 1,88 Promille festgestellt. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell