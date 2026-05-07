Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

In der Zeit vom 30.04.26 bis zum 03.05.26 kam es in der Monikastraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit einem unbekannten Fahrzeug einen am Fahrbahnrand abgestellten Hyundai i20. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell