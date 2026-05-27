POL-FR: Freiburg: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt
Freiburg (ots)
Am Dienstagmorgen, 26.05.2026, gegen 10.15 Uhr, verunfallte ein 75-jähriger Fahrradfahrer im Bereich der Schauinslandstraße in Günterstal.
Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor der Mann im Bereich des Torbogens in Günterstal aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte alleinbeteiligt gegen den Torbogen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.
Er wurde durch den Rettungsdienst in eine benachbarte Klinik eingeliefert.
Nach aktuellem Ermittlungsstand kann die Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers ausgeschlossen werden.
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