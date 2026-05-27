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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 26.05.2026, gegen 10.15 Uhr, verunfallte ein 75-jähriger Fahrradfahrer im Bereich der Schauinslandstraße in Günterstal.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor der Mann im Bereich des Torbogens in Günterstal aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte alleinbeteiligt gegen den Torbogen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Er wurde durch den Rettungsdienst in eine benachbarte Klinik eingeliefert.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kann die Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers ausgeschlossen werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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