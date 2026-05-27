Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Waldshut-Tiengen: Zusammenstoß von Motorrad und Trike - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Ein 23-jähriger Motorradfahrer befuhr in einer Vierergruppe am Montag, 25.05.2026, gegen 15.20 Uhr, die Landstraße 159 talwärts in südlicher Richtung, als er im Bereich des Steinbruches Detzeln in einer unübersichtlichen Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Trike kollidierte. Ein weiterer 38-jähriger Motorradfahrer aus der Gruppe konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem auf der Fahrbahn liegenden Motorrad des 23-Jährigen. Er stürzte ebenfalls. Der 23-Jährige und der 64-jährige Trike-Fahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der gestürzte 38-Jährige sowie eine auf dem Trike mitfahrende Sozia blieben unverletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.

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