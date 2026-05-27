Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/Erzingen: Verdacht Sexuelle Belästigung an Bushaltestelle - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 42-jähriger Mann steht im Verdacht eine 17-jährige Frau sexuell belästigt zu haben.

Die 17-Jährige hielt sich mit ihrer Freundin am Samstag, 23.05.2026, gegen 22.15 Uhr, im Bushaltestellenhäuschen in der Hauptstraße in Erzingen auf, um auf die Weiterfahrt zu warten. Der 42-Jährige habe das Gespräch mit der 17-Jährigen gesucht. Im weiteren Verlauf habe er sie gegen ihren Willen geküsst und sie oberhalb ihrer Kleidung unsittlich angefasst. Die 17-Jährige konnte sich von dem 42-Jährigen lösen und lief mit ihrer Freundin zum Bahnhof, wo sie die Polizei verständigte. Im Zuge der Fahndung konnte der 42-jährige Tatverdächtige festgestellt und kontrolliert werden.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen übernommen und sucht weitere Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere wird als Zeuge ein dunkelhäutiger Mann mit Baseballkappe gesucht, der an dem Bushaltestellenhäuschen den zwei jungen Damen eine Zigarette abgekauft haben soll. Das Kriminalkommissariat ist während den üblichen Bürozeiten unter der Telefonnummer 07741 8316-0 erreichbar.

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