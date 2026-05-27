Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Todtnau: Pkw kommt in Kurve von Fahrbahn ab und kollidiert mit Verkehrszeichen

Freiburg (ots)

Am Montag, 25.05.2026, gegen 15.15 Uhr, kam ein 38-jähriger Fahrer eines Porsches in einer starken Linkskurve von der Bundesstraße 317 ab.

Er befuhr die Bundesstraße vom Feldberg kommend talwärts in Richtung Fahl, als er in einer starken Linkskurve, unweit der Fahler Wasserfälle, nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Der 38-Jährige sowie seine Mitfahrerin blieben unverletzt. Der Sachschaden an dem Porsche wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell