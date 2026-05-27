PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Todtnau: Pkw kommt in Kurve von Fahrbahn ab und kollidiert mit Verkehrszeichen

Freiburg (ots)

Am Montag, 25.05.2026, gegen 15.15 Uhr, kam ein 38-jähriger Fahrer eines Porsches in einer starken Linkskurve von der Bundesstraße 317 ab.

Er befuhr die Bundesstraße vom Feldberg kommend talwärts in Richtung Fahl, als er in einer starken Linkskurve, unweit der Fahler Wasserfälle, nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Der 38-Jährige sowie seine Mitfahrerin blieben unverletzt. Der Sachschaden an dem Porsche wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 15:40

    POL-FR: Wembach: Streifvorgang auf Bundesstraße von Rennrad und Motorrad - zwei Leichtverletzte

    Freiburg (ots) - Am Montag, 25.05.2026, gegen 11.05 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 317 zu einem Streifvorgang zwischen einem Rennrad und einem Motorrad. Ein 56-jähriger Rennradfahrer befuhr in Wembach zunächst den Todtnauerli Weg in Richtung Schönau und bog an der Einmündung zur Bundesstraße nach rechts ab um im weiteren Verlauf wieder nach links auf den ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 15:38

    POL-FR: Lörrach-Hauingen: 108 Säcke Zement entwendet

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Samstag, 23.05.2026, 19.00 Uhr bis Dienstag, 26.05.2026, 07.15 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft von dem Gelände eines Verkaufscenter im Entenbad in Hauingen insgesamt 108 Säcke Zement, 6 Farbeimer sowie zwei Rollen Fugendichtband. Um auf das Gelände des Verkaufscenter zu gelangen beschädigte die unbekannte Täterschaft den Metallzaun. Zum Abtransport des Diebsgutes ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 15:36

    POL-FR: Weil am Rhein: Unfall an Fußgängerüberweg - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 26.05.2026, gegen 14.40 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades den Kreisverkehr vor einem großen Einkaufscenter in Friedlingen und wollte diesen in Richtung Colmarer Straße verlassen. Der 71-Jährige musste beim Ausfahren verkehrsbedingt anhalten, da eine unbekannte Fußgängerin zu diesem Zeitpunkt den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren